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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kuzey Kore ile nükleer görüşmelere devam etmek isteriz
6 saat önce
ABD ile Kuzey Kore arasında başlatılan müzakereler durma noktasına gelirken, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Pyongyang ile yeniden masaya oturma ve Kuzey Kore halkı için daha parlak bir geleceğe giden yolu çizmeye başlama fırsatı bulmayı umuyoruz" dedi
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, nükleer görüşmeler için Kuzey Kore yönetimiyle yeniden müzakere masasına oturmayı ümit ettiklerini söyledi.
Güney Kore'nin Yonhap ajansının haberine göre Pompeo, Kuzey Kore'nin kendisine yönelttiği "Pyongyang yönetimine karşı uluslararası baskıyı sürdürme arayışında olduğu" suçlamasına yanıt verdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:29
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