ABD Dışişleri Bakanı Pompeo - Lübnan Başbakanı Hariri
19 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda Başbakan Saad el-Hariri ile bir araya gelmesi Pompeo ve Hariri'nin el sıkışması ve basına poz vermesi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuveyt ve İsrail'den sonra Orta Doğu turunun son durağı Lübnan'a geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
'nun Beyrut
'taki Hükümet
Sarayı'nda Başbakan Saad el-Hariri ile bir araya gelmesi
Pompeo ve Hariri'nin el sıkışması ve basına poz vermesi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuveyt
ve İsrail
'den sonra Orta Doğu
turunun son durağı Lübnan
'a geldi.
Başkent Beyrut'taki temaslarına İçişleri Bakanı
Raya el-Hasan'ı ziyaret ederek başlayan Pompeo, ardından Meclis Başkanı Nebih Berri
'yle bir araya geldi.
Pompeo-Hariri görüşmesi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Berri ile görüşmesinin ardından Hükümet Sarayı'nda Başbakan Saad el-Hariri tarafından kabul edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.
İsrail'deki temasların ardından sabah saatlerinde Beyrut'a geçen ABD Dışişleri Bakanı'nın Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn
ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil'le de bir araya gelmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:37 Kaynak: AA
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