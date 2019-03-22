ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Lübnan'da (1) - Başbakan Hariri
32 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun başkent Beyrut'ta Lübnan İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ile bir araya gelmesi İkilinin el sıkışması ve basına poz vermesi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuveyt ve İsrail'den sonra Orta Doğu turunun son durağı Lübnan'a geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:26 Kaynak: AA
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