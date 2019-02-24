ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Maduro Masum Sivillere Saldırmak İçin Silahlı Çeteler Gönderiyor"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Guaido, insanlara yardım sağlama çabasını verirken, Maduro masum sivillere saldırmak için silahlı çeteler gönderiyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Guaido, insanlara yardım sağlama çabasını verirken, Maduro masum sivillere saldırmak için silahlı çeteler gönderiyor" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin yeni devlet başkanı olarak tanıması ile tırmanan siyasi kriz iç savaşın eşiğine geldi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefetin ABD desteği ile Kolombiya sınırından ülkeye zorla insani yardım sokma çabalarına aracılık etmeye çalıştıkları gerekçesiyle Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini açıklamıştı. Maduro, Kolombiya Büyükelçisi'ne Venezuela'yı terk etmesi için 24 saat süre vermişti.



ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın sosyal medya üzerinden Venezuela ile ilgili yaptıkları açıklamalar da ülkede yaşanan siyasi kriz ve iç karışıklığa zemin hazırladı.



Maduro masum sivillere saldırıyor



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, sosyal medya üzerinden Venezuela'da yaşanan şiddet görüntülerinin fotoğraflarını yayınlayarak açıklamalarda bulundu. Pompeo, "ABD, Maduro'nun haydutları tarafından gerçekleştirilen Venezuela'daki sivillere yönelik saldırıları kınıyor. Saldırılar ölüm ve yaralanmalarla sonuçlandı. Bu saldırılar nedeniyle ölenlerin ailelerine duyduğumuz en derin saygılarımızı ve üzüntülerimizi iletiyorum" dedi. Pompeo, "Maduro'nun insani yardımların Venezuela'ya ulaşmasına izin vermemesini kınıyoruz. Ne tür hasta bir zorba yiyeceklerin aç insanlara ulaşmasını engeller? Yardımlar ile dolu yanan kamyonların görüntüleri rahatsız edici. Guaido, insanlara yardım sağlama çabasını verirken, Maduro masum sivillere saldırmak için silahlı çeteler gönderiyor" ifadelerini kullandı.



ABD'nin Venezuela'daki barışçıl girişimlere karşı çıkanlara da harekete geçeceğini belirten Pompeo, "Şimdi umutsuz Venezuela halkının ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçme zamanı. Özgürlük için mücadelesini sürdürenlerle dayanışma içindeyiz" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, siyasi ve ekonomik krizin yaşandığı Venezuela'ya karşı 'askeri müdahale' seçeneğinin her zaman masada olduğunu açıklamıştı.



Venezuela'da ordu ülkenin Brezilya sınırında insani yardım konvoyuna ulaşmaya çalışan bir grup sivile ateş açmış ve 2 kişi hayatını kaybetmişti. - WASHINGTON

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