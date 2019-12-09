Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüştü
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüştü

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri'nin Mısır ve ABD arasındaki ikili ilişkiler ile Libya meselesini görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüştü, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri'nin Mısır ve ABD arasındaki ikili ilişkiler ile Libya meselesini görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington'da yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşme sırasında iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini ve bölgesel sorunların ele alındığını kaydeden Ortagus, Libya'nın durumu ve bölgedeki son gelişmelerin de tartışıldığını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, Pompeo'nun, Mısır'daki basın özgürlüğü ve insan hakları ihlalleri konusunda duydukları endişeyi dile getirdiği, iş adamı Mustafa Kasım'ın da aralarında olduğu tutuklu Mısır asıllı Amerikan vatandaşlarının salıverilmesini istediği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li yöneticilerin Afganistan savaşı ile gerçekleri nasıl çarpıttıkları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ile yapılan mutabakatla ilgili açıklama: Çağrısı gelirse Türk askeri bölgeye gidebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile yapılan mutabakat Yunanistan'ın elini kolunu bağladı Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 05:35:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]