Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Netanyahu ile görüştü
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Netanyahu ile görüştü

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temasları kapsamında geldiği Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Netanyahu ile görüştü, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temasları kapsamında geldiği Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi ziyaret için geldiği Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Netanyahu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Pompeo'ya ve ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail'e desteklerini sürdürdüğü için teşekkür ediyorum. Orta Doğu sorunların sahnesi, ancak öne çıkan bir şey varsa, Amerikan-İsrail ittifakının istikrarı ve gücüdür" dedi.


Netanyahu, "İttifakın güçlendirilmesi, bölge ile aramızda ve uğraştığımız çeşitli zorluklarla ilgili önemli görüşmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.


Pompeo ise "İran rejiminin kötü etkilerine karşı koruma çabaları, bölgesel gelişmeler ve İsrail'in güvenliği ile ilgili diğer konular ile ilgili" verimli bir toplantı yaptığını söyledi.


İsrail basını, dün Pompeo ve Netanyahu'nun Suriye'deki son gelişmeleri tartışmak için görüşeceğini bildirmişti. İsrail'e gelmeden önce Pompeo, BM Güvenlik Konseyi'ne, İran'a silah ambargosunu yenileme çağrısında bulunmuştu. - TEL AVİV

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:15 Kaynak: İHA
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Netanyahu ile görüştü
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