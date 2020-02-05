ABD Dışişleri Bakanı Pompeo - Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo - Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo - Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Nijeryalı mevkidaşı Geoffrey Onyeama WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Nijeryalı mevkidaşı Geoffrey Onyeama ile ABD Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

Nijeryalı mevkidaşı Geoffrey Onyeama WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Nijeryalı mevkidaşı Geoffrey Onyeama ile ABD Dışişleri Bakanlığında basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo - Nijerya Dışişleri Bakanı Onyeama

Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pompeo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:01 Kaynak: AA
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