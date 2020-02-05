ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 'Uygurlara sahip çıkın' çağrısına Çin'den 'iftira' yanıtı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 'Uygurlara sahip çıkın' çağrısına Çin'den 'iftira' yanıtı - Son Dakika Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 'Uygurlara sahip çıkın' çağrısına Çin'den 'iftira' yanıtı

6 saat önce

Çin, uluslararası topluma Çin'i terk etmek isteyen ve sığınacak yer arayan Uygurların güvenliğinin sağlanması çağrı yapan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya tepki verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun 'Uygurlara sahip çıkın' çağrısına Çin'den 'iftira' yanıtı, System.String[]

Uluslararası topluma 'Çin'i terk etmek isteyen ve sığınacak yer arayan Uygurlara sahip çıkın' çağrısında bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamasına, Çin'in Özbekistan Büyükelçiliği'nden tepki geldi.


Pompeo'nun açıklamasını 'iftira' olarak nitelendiren elçilik resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Kaç kez tekrarlanırsa tekrarlansın, bir yalan gerçek olmaz. Çin'e iftira atmak ve Çin'in Orta Asya devletleri ile arasındaki dostane ilişkilere anlaşmazlık tohumu ekme girişiminde bulunmak yenilmeye mahkumdur" ifadeleri kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:39 
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