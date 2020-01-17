ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Pakistanlı meslektaşı Şah Mahmud Kureyşi ile bölgesel sorunları ele alan bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Kureyşi'nin görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pompeo'nun, Afgan barış sürecindeki ABD-Pakistan iş birliğinin önemine vurgu yaptığını belirten Ortagus, "Bakan Pompeo ve Bakan Kureyşi, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve İran'ın bölgedeki zararlı faaliyetlerini de ele aldı." ifadelerini kullandı.