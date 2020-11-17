ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti

17.11.2020 12:50
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eşi Susan Pompeo ile Fatih'te bulunan Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eşi Susan Pompeo ile Fatih'te bulunan Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti. Pompeo'ya eşlik eden Susan Pompeo camiye yeşil başörtüsü ile girdi.

İstanbul'a gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ni ziyaretinin ardından Fatih'te bulunan Rüstem Paşa Camii'ne geldi. Pompeo'ya eşi Susan da eşlik etti. Susan Pompeo camiye yeşil başörtüsü ile girdi. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından  Pompeo ve eşi camiiden ayrıldı.

Ziyaret öncesi polis ekipleri tarafından camii etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. K-9 köpekleri ile camii etrafında kontroller yapıldı. Pompeo, Türkiye'yi ziyaret amacını soran gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.


- İstanbul
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Rüstem Paşa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rüstem Paşa Camii'ni ziyaret etti - Son Dakika


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