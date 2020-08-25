ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Sudan'a geldi - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail ziyaretinin ardından Sudan'a geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İsrailli yetkililerle görüştükten sonra Sudan'a geldi. Orta Doğu turu yapan Pompeo, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanından bu sabah Sudan'a hareket etti.

Pompeo'nun İsrail'den bindiği uçak, diplomatik ilişkilere sahip olmayan İsrail ile Sudan arasındaki ilk direkt uçuş oldu. Pompeo yaptığı açıklamada, "İsrail ile Sudan arasındaki ilk resmi direkt uçuşta bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Pompeo'nun, Sudan Başbakanı Abdullah Hamdok ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde, Sudan hükümetine Amerikan desteği ve İsrail ile Sudan arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

Öte yandan, Pompeo, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için Orta Doğu turu kapsamında Sudan'dan önce İsrail'e gelmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile görüşen Pompeo, İsrailli yetkililerle bölgesel güvenlik meseleleri, İsrail'in İran karşıtı planları ve İsrail'in ABD ile ilişkileri gibi konuları ele almıştı. - TEL AVİV