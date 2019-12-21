ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye konusunda Rusya ve Çin'e 'sizin eliniz kanlı' diye seslendi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye konusunda Rusya ve Çin'e 'sizin eliniz kanlı' diye seslendi - Son Dakika Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye konusunda Rusya ve Çin'e 'sizin eliniz kanlı' diye seslendi

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'ye sınır ötesinden insani yardım yapılmasına imkan sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenli Konseyi kararının Rusya ve Çin'in vetosu nedeniyle yenilenmemesini sert bir dille eleştirerek iki ülkeyi ölümlerden sorumlu tuttu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye konusunda Rusya ve Çin'e 'sizin eliniz kanlı' diye seslendi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'ye sınır ötesinden sağlanan insani yardımların Türkiye ve Irak üzerinden milyonlarca sivile ulaştırılmasına olanak sağlayan ve 2014 yılından bu yana uygulamada olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uzatılması için yapılan oylamada Rusya ve Çin'in veto hakkını kullanmasının utanç verici olduğunu belirtti.


İki ülkeye seslenerek "bu karara karşı durmayı seçenlerin eli kanlıdır" diyen Pompeo, ABD'nin sessizlerin, açların, yerinden edilmişlerin ve yetimlerin insani yardım alarak herşeye rağmen yaşamaya devam etmeleri için destek vermeye kararlı olduğunu vurguladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Suriye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı
ABD'den, Rusya ve Çin'in Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etmesine sert tepki geldi: Utanç verici ABD'de "köleliği geri getirmek istiyorum" diyen öğretmen açığa alındı Son dakika: ABD'den Türkiye-Libya anlaşmasına dair açıklama: Endişe duyuyoruz

Son Dakika Haberleri
04:16 Liverpool Şampiyon Oldu - Son Dakika Haber
02:52 Başkent'te servis ile yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika Haber
02:24 Silahlı saldırıya uğrayan İYİ Partili Başkan'dan ilk açıklama: "Namluyu görünce eğildim" - Son Dakika Haber
02:14 Söke'de silahlı saldırı 2 yaralı - Son Dakika Haber
01:42 Başkent'te otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
00:54 Şamil Tayyar'dan Mansur Yavaş'la ilgili 'kayyum' mesajı: İddia ispatlanırsa istifaya gerek yok, kayyum atanır - Son Dakika Haber
00:31 İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş'a silahlı saldırı! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 05:08:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye konusunda Rusya ve Çin'e 'sizin eliniz kanlı' diye seslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]