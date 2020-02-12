ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Farhan al Saud ile görüştü - Son Dakika

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Farhan al Saud ile görüştü
6 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Farhan al Saud ABD Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:57 Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Farhan al Saud ABD Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.
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