ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Farhan al Saud ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Farhan al Saud ile görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Farhan al Saud ile görüştü

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Farhan al Saud ABD Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Farhan al Saud ABD Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Farhan al Saud ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Mike Pompeo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:57 Kaynak: AA
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