Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump Sanırım Yaptırımları Kastetti, Ekonomik Yıkım Tehdidini Ona...
BBC

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump Sanırım Yaptırımları Kastetti, Ekonomik Yıkım Tehdidini Ona...

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın Türkiye'yle ilgili olarak attığı son tweetlerin, ülkesinin daha önceki talepleriyle tutarlı olduğunu ve Suriye'deki Amerikan askerlerini çekmeye yönelik planlarını değiştirmeyeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump Sanırım Yaptırımları Kastetti, Ekonomik Yıkım Tehdidini Ona..., System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkan Donald Trump'ın Türkiye'yle ilgili olarak attığı son tweetlerin, ülkesinin daha önceki talepleriyle tutarlı olduğunu ve Suriye'deki Amerikan askerlerini çekmeye yönelik planlarını değiştirmeyeceğini söyledi.

Mike Pompeo, Suudi Arabistan'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Suriye'de Kürtler, Türkler ve diğerleri için "güvenli bir sınıra" önem verdiğini belirtti.

Pompeo, Trump yönetiminin tutarlı bir şekilde "Türklerin Kürtlerin peşinden gitmemesi" talebinde bulunduğunu kaydetti.

Amerikalı bakan, Trump'ın Türkiye'yi "ekonomik yıkımla" tehdit etmesine ilişkin bir soruya yanıtında ise tweeetle "yaptırımların kastedildiğini düşündüğünü" belirterek, "Bunu ona sormalısınız" dedi.

Pompeo ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a, Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu herkesin hesap vermesi gerektiğini söylediğini aktardı.

'Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratırız'

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını söylemiş. Trump, Kürtlerden de Türkiye'yi tahrik etmemelerini istemişti.

Trump, tweetinde ayrıca bölgede 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını söylemişti.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1084584259510304768

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Trump'a yanıtında "Biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı ve pabuç bırakmayacağımızı söyledik" dedi ve ve şu ifadeleri kullandı:

"Karşımızdaki zorluklar ne olursa olsun o zorluğu bertaraf için ne gerekiyorsa yaparız. Bir tarafta terör tehdidi, diğer tarafta ekonomik tehdit varsa, ikisinden birini seç denirse, bizim millet aç kalırım, boyun eğmem der ve bu tehdidi bertaraf etmek için ne gerekiyorsa yaparız.

"Trump'ın açıklamasını ve kullandığın dilin o kısmını doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin hak ettiği saygı ve muameleyi herkes göstermeli."
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:26 

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
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