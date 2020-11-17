ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den ayrıldı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

17.11.2020 19:19

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'deki ziyaretinin ardından İstanbul Havalimanı'na gelerek uçakla Gürcistan'a geçti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'deki ziyaretinin ardından İstanbul Havalimanı'na gelerek uçakla Gürcistan'a geçti.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 7 ülkeyi ziyaret edecek olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'deki adreslere uğradıktan sonra geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Havalimanı'na geldi. Gürcistan'a gidecek olan Pompeo, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing 757 tipi özel uçağa binmeden önce kendisine eşlik eden polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Tuncer Cengiz/İHA)

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den ayrıldı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den ayrıldı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den ayrıldı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den ayrıldı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den ayrıldı - Son Dakika


Son Dakika

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