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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin Rus silah sistemleriyle ilgili eylemleri "endişe verici"
6 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rus silah sistemleriyle ilgili eylemlerinin endişe verici olduğunu söyledi
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rus silah sistemleriyle ilgili eylemlerinin endişe verici olduğunu söyledi
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:09
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