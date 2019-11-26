Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin Rus silah sistemleriyle ilgili eylemleri "endişe verici"
Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin Rus silah sistemleriyle ilgili eylemleri 'endişe verici' - Son Dakika Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin Rus silah sistemleriyle ilgili eylemleri "endişe verici"

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rus silah sistemleriyle ilgili eylemlerinin endişe verici olduğunu söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'nin Rus silah sistemleriyle ilgili eylemleri

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rus silah sistemleriyle ilgili eylemlerinin endişe verici olduğunu söyledi

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Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:09 
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