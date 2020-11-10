ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cuma günü başlayacak yurt dışı ziyaretleri kapsamında, aralarında Türkiye, İsrail ve Fransa'nın da bulunduğu 7 ülkeye gideceği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, düzenlediği haftalık basın toplantısında yurt dışı ziyaretlerinde bulunacağını söyledi. Pompeo, "Cuma gününden itibaren, Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a gideceğim. Doğal olarak konuşmalar farklı olacaktır. Her ülkede görüşülecek birçok şey var" dedi.