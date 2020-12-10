ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ülkedeki bazı üniversiteleri Çin'e yönelik eleştirileri perdelemekle suçladı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ülkedeki bazı üniversiteleri Çin'e yönelik eleştirileri perdelemekle suçladı

10.12.2020 09:59
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ülkedeki bazı üniversiteleri Çin'e yönelik eleştirileri perdelemekle suçladı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesindeki bazı üniversiteleri, Çin Komünist Partisine (ÇKP) yönelik eleştirilerin engellemesi konusunda "Çin baskısına" boyun eğmekle itham etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesindeki bazı üniversiteleri, Çin Komünist Partisine (ÇKP) yönelik eleştirilerin engellemesi konusunda "Çin baskısına" boyun eğmekle itham etti.

Georgia Teknoloji Enstitüsünde konuşan Pompeo, ülkedeki üniversitelerin ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in, öğrencileri ve akademiyi etkileme girişimlerine ilişkin endişelerini dikkate almadığını söyledi.

"MIT ve Washington" üniversitelerini konuşmasında özellikle hedef alan Pompeo "Amerikalılar, ÇKP'nin yükseköğrenimimizi kendi amaçları için nasıl zehirlediğini ve bu eylemlerin bizim özgürlüğümüzü ve ulusal güvenliğimizi bozduğunu görmeli. Eğer biz kendimizi eğitmezsek Pekin (hükümeti) tarafından eğitileceğiz." ifadesini kullandı.

MIT Üniversitesi Rektörü Rafael Reif'in, kendisinin, MIT'te yapmak istediği konuşmayı Çin hükümetini öfkelendirmemek için reddettiğini söyleyen Pompeo, "MIT, benim onların kampüsünde konuşma yapmamla ilgilenmedi." ifadesini kullandı.

Washington Üniversitesi Federal İlişkiler Direktörü Sarah Castro'yu, Çin'de 2017'de gözaltına alınan Çin kökenli Vera Cou'nun serbest bırakılmasına yardım etmeyi reddettiği gerekçesiyle eleştiren Pompeo, "üniversitenin bunu, Çin ile yaptığı milyonlarca dolar tutarındaki bir anlaşmayı tehlikeye atmamak için yaptığı" yorumunda bulundu.

Pompeo'nun açıklamaları üzerine MIT, ABD Dışişleri Bakanı'nın konuşmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle reddedildiğini belirtti.

Washington Üniversitesi ise Pompeo'nun açıklamalarını "utanç verici ve rezil" ifadeleriyle eleştirirken, "Pompeo'nun bir üniversitenin, ABD hükümetinden daha güçlü olduğunu düşünmesinin tuhaf" olduğu görüşünü paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Washington, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ülkedeki bazı üniversiteleri Çin'e yönelik eleştirileri perdelemekle suçladı - Son Dakika


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