ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Ürdün'de
1 saat önce
- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Ürdün'deAMMAN - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e geldi.
- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Ürdün'de
AMMAN - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gerçekleştireceği Orta Doğu turu kapsamında ilk durağı Ürdün'e geldi. Pompeo, Ürdün temasları kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve ABD ile Ürdün'ün stratejik işbirliğinin ele alınması bekleniyor. Pompeo, Suriye ve Ürdün'ün, Irak'la gelecekteki ticari ilişkileri dahil bölgesel konuları da ele alacak.
Pompeo, Ürdün ziyaretinin ardından Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Umman, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:29 Kaynak: İHA
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