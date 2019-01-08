Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ürdün Kralı ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ürdün Kralı ile Görüştü

34 dakika önce

- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ürdün Kralı ile görüştüAMMAN - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.

- ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ürdün Kralı ile görüştü

AMMAN - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ürdün'de temaslarını sürdürüyor. Pompeo, temasları kapsamında başkent Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi. Pompeo, Ürdün ile ikili ilişkileri geliştirmenin, bölgedeki güvenlik ve istikrarı arttırmaya yönelik ortak hareket etmenin öneminin altını çizdi. Ürdün Kralı ise Filistin İsrail meselesinde iki devletli çözüme ulaşılacak kalıcı bir barışı sağlama ihtiyacını vurgulayarak ABD'nin barış sürecindeki rolünü vurguladı. Kral ayrıca, İsrail'in Kudüs'teki eylemlerini ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini durdurması gereğini söyledi. Suriye'deki son gelişmelere de değinen Ürdün Kralı ve Pompeo, Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması gerektiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:49 Kaynak: İHA

Amman, Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Randevu Talebini Kabul Etmedi, Bolton Türkiye'den Ayrılıyor İbrahim Kalın'dan Bolton Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama: Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Konusundaki Tavrımızı Dile Getirdik

Ünlü Gazeteci Domuz Gribinden Hayatını Kaybetti Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 21:23:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ürdün Kralı ile Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]