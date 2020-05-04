ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Virüsün laboratuvar kaynaklı olduğu konusunda çok büyük kanıt var - Son Dakika
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Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Virüsün laboratuvar kaynaklı olduğu konusunda çok büyük kanıt var - Son Dakika Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Virüsün laboratuvar kaynaklı olduğu konusunda çok büyük kanıt var

6 saat önce

Beyaz Saray'ın, koronavirüs salgınının Çin'de bir laboratuvar kaynaklı yayıldığı iddiası ile ilgili sorulara yanıt veren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Nereden çıktığı konusunda çok büyük kanıt var" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Virüsün laboratuvar kaynaklı olduğu konusunda çok büyük kanıt var, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, katıldığı bir televizyon programında, koronavirüs salgınının Çin'de bir laboratuvar kaynaklı yayıldığı iddiasını tekrarladı ve "Nereden çıktığı konusunda çok büyük kanıt var" dedi.

ABC televizyonunda konuşan Pompeo, delil özelindeki sorulara açıklık getirmedi.

ABD Başkanı Donald Trump da salgının kaynağının Vuhan Viroloji Enstitüsü olduğunu iddia etmiş ancak "kanıt" ile ilgili sorulara yanıt veremeyeceğini savunmuştu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, virüsün kökeni konusundaki farklı ihtimalleri hala değerlendirdiklerini ama Covid-19'un insan eliyle üretilmiş ya da genetiğiyle oynanmış bir virüs olmadığını saptadıklarını kaydetmişti.

Çin de virüsün laboratuvarda üretildiği iddialarını, Beyaz Saray'ın kendi sorunlarından gözleri uzaklaştırmak için bu tür suçlamalara giriştiğini savunarak reddetmişti.

Trump tam olarak ne dedi?

Donald Trump, 1 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Virüsün kökeninin Vuhan Viroloji Enstitüsü olduğuna kuvvetle kanaat getirmenizi sağlayan bir kanıt gördünüz mü?" sorusunu "Evet gördüm. Evet gördüm. ve Dünya Sağlık Örgütü utanmalıdır çünkü Çin'in halkla ilişkiler ajansı gibi davranıyorlar" diye yanıtladı.

Daha sonra bu iddiasına açıklık getirmesi istendiğinde "Size bunu söyleyemem" diye cevap verdi.

ABC televizyonunda yayınlanan "Bu Hafta" isimli programa katılan Pompeo da, iddiaya konu olan delil konusuna açıklık getirmedi.

Bunun yerine Mike Pompeo, Pekin'in standartları düşük laboratuvar işletmek konusunda kötü bir geçmişi olduğunu savundu ve "Çin laboratuvarı nedeniyle dünya ilk kez bir virüsle karşı karşıya kalmıyor" dedi.

Pompeo, virüsün "kaza ile mi, planlı olarak mı yayıldığına" ilişkin soruya ise, "Çin Komünist Partisi'nin işbirliğini reddetmesi nedeniyle" yanıt verilemediğini savundu.

Analiz: ABD-Çin propaganda savaşı

BBC Amerikan Dışişleri Bakanlığı Muhabiri Barbara Plett-Usher

ABD istihbarat örgütleri koronavirüs konusunda ilk net açıklamalarını yaptı ve salgının kökeni konusunda, Çin'in koronavirüsü geliştirip bir biyolojik silah olarak dünyaya yaydığı yönündeki komplo teorisini reddetmiş oldu.

Fakat istihbarat örgütlerinin açıklaması virüsün Vuhan'da bulaşıcı hastalıkları araştıran bir laboratuvardan yanlışlıkla sızmış olabileceği tezini reddetmiş değil.

Bu senaryo özellikle ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından dile getirilmiş ve Pompeo Çin'in bu laboratuvara yabancı uzmanların girip inceleme yapmasına izin vermesini istemiş, ülkedeki diğer laboratuvarların güvenli olup olmadığını sorgulamıştı.

Çin hükümeti ise bu tür iddiaların tamamen temelsiz olduğunu ve hiç yoktan üretildiğini söylüyor.

Salgının kökeni konusundaki iddialar ve karşı iddialar Çin'in salgınla ilgili tutumu konusundaki propaganda savaşının parçası. Fakat aynı zamanda Amerikan yönetiminin, Çin'in salgının çıkışıyla ilgili daha fazla bilgi paylaşmaması karşısındaki tepkisini de yansıtıyor.





Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 12:05 


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