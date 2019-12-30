ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yeni yılda tura çıkıyor - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yeni yılda tura çıkıyor

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni yılla birlikte Kazakistan, Özbekistan, Belarus ve Kıbrıs'ı ziyaret ederek mevkidaşları ile görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yeni yılda tura çıkıyor, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni yılla birlikte Kazakistan, Özbekistan, Belarus ve Kıbrıs'ı ziyaret ederek mevkidaşları ile görüşecek.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2020 yılının ilk günlerinde Ukrayna ve çeşitli ülkelere ziyaret gerçekleştirerek, mevkidaşları ile bir araya geleceğini söyledi. ABD'li Bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kazakistan, Özbekistan, Belarus ve Kıbrıs'a gerçekleştireceği ziyaret nedeniyle heyecanlı olduğunu ifade etti. Pompeo, yeni yılda mevkidaşları ile bir araya gelerek ABD'nin Avrupa ve Orta Asya'daki önceliklerini görüşeceklerini dile getirdi. - WASHINGTON

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
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