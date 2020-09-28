ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Yunanistan'da mevkidaşı Dendias ile görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Yunanistan'da mevkidaşı Dendias ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Pompeo, Yunanistan programının ilk durağı olan Selanik kentinde, mevkidaşı Dendias ile savunma, enerji iş birliği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüştü. Ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında anlaşma imzalanması bekleniyor.

Diğer yandan Pompeo'nun ziyaretine tepki amacıyla bu akşam Selanik'te protesto düzenlenecek.

Bu kentteki temaslarının ardından Girit Adası'nda Başbakan Kiryakos Miçotakis ile akşam yemeğinde bir araya gelecek Pompeo, yarın sabah Girit'teki Suda Donanma Üssü'nü ziyaret ederek Miçotakis ile ortak basın açıklaması yapacak.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Yunanistan'da mevkidaşı Dendias ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Yunanistan'da mevkidaşı Dendias ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Yunanistan'da mevkidaşı Dendias ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Yunanistan'da mevkidaşı Dendias ile görüştü - Son Dakika

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