ABD Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık savunma yardımı için yetkilendirildi - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini açıkladı.

Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna, egemen, demokratik ve barışsever bir millettir." ifadesini kullanarak, ABD'nin Ukrayna ile Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının ardından 30 yıldır yakın ortak olduğunu vurguladı.

Rusya'nın 2014'teki Kırım ilhakının ardından ABD'nin Ukrayna'ya savunma yardımlarını artırdığını belirten Blinken, "Bugün, Ukrayna Rusya'nın zalim ve gereksiz saldırılarına karşı cesaret ve onuruyla savaşırken ben de Başkan Biden'dan aldığım yetkiye dayanarak, Savunma Bakanlığını Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık acil savunma yardımı yapılması için yetkilendirdim." ifadesini kullandı.

Blinken, bu yardımla ABD'nin son 1 yıl içinde Ukrayna'ya yaptığı yardımın 1 milyar doları aşacağına işaret ederek, "Bu paket, Ukrayna'nın şu anda karşılaştığı silahlı saldırı, hava saldırısı ve diğer tehditlerle mücadele etmesi için ölümcül savunma yardımını içerecektir." bilgisini paylaştı.