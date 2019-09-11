Son Dakika Haberleri: Abd dışişleri bakanlığı, 11 eylül için video yayınladı
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Abd dışişleri bakanlığı, 11 eylül için video yayınladı

25 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, 11 Eylül 2001'de meydana gelen İkiz Kuleler saldırılarında görev almış Dışişleri Bakanlığı personellerini hatırlatan bir video yayınladı.

Abd dışişleri bakanlığı, 11 eylül için video yayınladı, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı, 11 Eylül 2001'de meydana gelen İkiz Kuleler saldırılarında görev almış Dışişleri Bakanlığı personellerini hatırlatan bir video yayınladı.


"Asla Unutma" etiketiyle paylaşılan videoda Dışişleri Bakanlığı, "11 Eylül'de yaptığımız gibi, sıkıntı karşısında ürettiğimiz çözümlerimizi hatırlıyoruz. O karanlık gün, kahraman bir nesil doğurdu. Amerikan karakterini daha da güçlendirdi. Bize, özgürlüklerimiz için her zaman mücadele etme ihtiyacımızı hatırlattı" mesajını paylaştı.


Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Eylül, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:01 Kaynak: DHA
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