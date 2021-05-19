ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz - Son Dakika
BBC

ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz

19.05.2021 09:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilgili ABD'yi eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan'ın sözlerine ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price'tan skandal bir cevap geldi. Price, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail vahşetini eleştiren açıklamalarını Yahudi karşıtlığı olarak görerek kınadıklarını söyledi.

İsrail'in Filsitin topraklarını işgal etmesi ve masum insanları öldürmesine her fırsatta tepkisini dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs'ta kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında da bu konuya değindi. Erdoğan açıklamasında, "ABD'nin ve onu takip eden ülkelerin 2017 sonunda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmeleri, bu katil devletin kan dökme iştahını artırmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı ayrıca İsrail'le silah anlaşması yaptığını söylediği ABD Başkanı Joe Biden'a tepki göstermişti.

"FİLİSTİN TOPRAKLARI KANLA YIKANIYOR, SİZ DE DESTEK VERİYORSUNUZ"

Biden'ı Filistin konusunda İsrail'in yanında durmakla eleştiren Erdoğan, "Biz bu konularda daha fazla duramayız, bunu söylemeye bizi mecbur ettiniz" diyerek şunları söylemişti: "Biden'ın İsrail'e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma, vesaire, bunları konuşuyorlar. Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın. Şimdi de ciddi manada orantısız bir saldırıyla Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şahadetine vesile olan bu olayda da siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Filistin toprakları kanla yıkanıyor, siz de buna destek veriyorsunuz."

ABD Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın antisemitist söylemlerini şiddetle kınıyoruz

ERDOĞAN'I KINADILAR

Bu açıklamalar sonrasında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price tarafından yapılan resmi açıklamada, Erdoğan'ın sözlerinin kınanmaya değer nitelikte olduğu belirtilerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve diğer Türk liderleri şiddeti daha fazla kışkırtabilecek sözlerden kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.

Türkiye'ye, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı sona erdirmek için ABD'ye katılması çağrısının yapıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok. ABD, tüm biçimleriyle antisemitizmle mücadele etme konusunda kararlığa sahip. Antisemitizme sıklıkla eşlik eden, şiddeti ve antisemitizmi destekleyen tehlikeli yalanları da ciddiye alıyoruz. Yalanlara daima gerçeklerle karşı koymalı ve nefret suçlarına adaletle cevap vermeliyiz."


ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz

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Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz - Son Dakika Dünya

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