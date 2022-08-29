ABD, Bağdat Büyükelçiliğinin boşaltıldığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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ABD, Bağdat Büyükelçiliğinin boşaltıldığı iddialarını yalanladı

29.08.2022 19:42
ABD, Bağdat Büyükelçiliğinin boşaltıldığı iddialarını yalanladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, artan olaylar nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin boşaltıldığı iddialarını yalanladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, artan olaylar nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin boşaltıldığı iddialarını yalanladı.

Bakanlıktan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin boşaltıldığı iddialarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yetkili, "Bu yöndeki haberler doğru değildir. ABD hükümeti personelinin, ABD vatandaşlarının güvenliğini ve tesislerimizin emniyetini sağlamak en büyük önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Bağdat'taki olaylar

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçileriyle İran yanlısı Şii Koordinasyon Çerçevesi yandaşları arasında taşlı sopalı çatışmalar meydana gelmişti.

Sadr destekçisi gruplar ile hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de oturma eylemi yapan Koordinasyon Çerçevesi yanlıları arasında önce sözlü, ardından da taşlı ve sopalı çatışmalar yaşanmış, olayda Sadr yanlısı kişilerden yaralananlar olmuştu.

Haşdi Şabi Güvenlik Birimi'ne bağlı kişiler de Yeşil Bölge'de Sadr destekçilerine silahla müdahale etmeye başlamıştı.

Yeşil Bölge'nin merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliyesinin başladığı iddia edilmişti.

YORUMLAR
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Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerinin başkent Bağdat'taki Yeşil Bölgeye düzenlediği baskında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını... Irak'ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerinin başkent Bağdat'taki Yeşil Bölgeye düzenlediği baskında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını...
Kaynak: AA

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