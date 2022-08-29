Sadr destekçisi gruplar ile hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de oturma eylemi yapan Koordinasyon Çerçevesi yanlıları arasında önce sözlü, ardından da taşlı ve sopalı çatışmalar yaşanmış, olayda Sadr yanlısı kişilerden yaralananlar olmuştu.

Yetkili, "Bu yöndeki haberler doğru değildir. ABD hükümeti personelinin, ABD vatandaşlarının güvenliğini ve tesislerimizin emniyetini sağlamak en büyük önceliğimizdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD, Bağdat Büyükelçiliğinin boşaltıldığı iddialarını yalanladı - Son Dakika

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