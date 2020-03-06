ABD Dışişleri Bakanlığı: "Ateşkes, gerginliği azaltmaya yardım edecek" - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanlığı: 'Ateşkes, gerginliği azaltmaya yardım edecek' - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı: "Ateşkes, gerginliği azaltmaya yardım edecek"

10 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, İdlib'e yönelik Türkiye ile Rusya arasından varılan ateşkes anlaşmasının bölgedeki insani krizin hafifletilmesi ve tehlikeli durumun giderilmesi konusunda umut verici olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı:

ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, İdlib'e yönelik Türkiye ile Rusya arasından varılan ateşkes anlaşmasının bölgedeki insani krizin hafifletilmesi ve tehlikeli durumun giderilmesi konusunda umut verici olduğu belirtildi.


ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye ile Rusya arasında varılan ateşkes anlaşmasına yönelik açıklama geldi. Açıklamada, ABD'nin Moskova ile Ankara arasında yapılan ateşkes anlaşmasının teşvik edici ve İdlib'deki gerginliğin giderilmesine yardımcı olacağı konusunda umut verici olduğu belirtildi. Açıklamada, "İdlib'de Türk-Rus ateşkesini destekliyoruz. Ateşkesin Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah kuvvetleri tarafından sivil bölgelere yapılan saldırıların yol açtığı korkunç insani krizi hafifletmeye ve çok tehlikeli bir durumu gidermeye yardımcı olacağını umuyoruz" denildi.


Açıklamada ayrıca, "ABD, bu gelişmenin detaylarını NATO müttefikimiz Türkiye ile tartışmayı dört gözle bekliyor. Artık son derece önemli olan, Esad ve destekçileri tarafından sürekli bir ateşkesin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini gösterecek olan eylemlerdir" ifadeleri kullanıldı.


Dün Moskova'da yaklaşık 6 saat süren müzakereler sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de ateşkes konusunda anlaştı. Ateşkes, saat 00: 01 itibariyle yürürlüğe girdi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:16 Kaynak: İHA
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