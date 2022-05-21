ABD Dışişleri Bakanlığı, Aum Şinrikyo'nun da bulunduğu 5 örgütü Yabancı Terör Örgütü listesinden çıkardı - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Aum Şinrikyo'nun da bulunduğu 5 örgütü Yabancı Terör Örgütü listesinden çıkardı

21.05.2022 00:57

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren Bask Anavatanı ve Özgürlüğü, Aum Şinrikyo, Kudüs Bölgesi Mücahidin Şura Konseyi, Kahane Chai ve Cama'a al-Islamiyye olmak üzere 5 örgütü Yabancı Terör Örgütü (FTO) listesinden çıkardı. Diğer taraftan bakanlık, Abu al-Vardah, Mohad Mualim, Farah Muhamed Şirdon'un da aralarında bulunduğu 6 kişiyi de Özel Yabancı Terörist listesinden çıkardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 5 örgütü, Yabancı Terör Örgütü (FTO) listesinden çıkardı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Dışişleri Bakanlığı, bugün Göç ve Vatandaşlık Yasası (INA) kapsamında 5 örgütün FTO tanımlamasını iptal ettiğini duyurdu. Bunlar: Bask Anavatanı ve Özgürlüğü, Aum Şinrikyo, Kudüs Bölgesi Mücahidin Şura Konseyi, Kahane Chai ve Cama'a al-Islamiyye" ifadelerine yer verildi.

"ÖZEL KÜRESEL TERÖRİST" TANIMLAMALARI KALACAK

Açıklamada, kolluk kuvvetlerine bilgi bağlamında destek vermek ve dondurulan varlıkların halen bu gruplar arasında aktif olan kişilere serbest bırakılmaması için bu örgütlerin mensuplarının "Özel Küresel Terörist" tanımlamalarının kalacağına dikkati çekildi.

6 KİŞİYİ DE ÖZEL YABANCI TERÖRİST LİSTESİNDE ÇIKARDILAR

Açıklamada ayrıca, "Bu beş örgütün Yabancı Terör Örgütü tanımlamalarının iptaline ek olarak, Dışişleri Bakanlığı ayrıca 13224 sayılı Kararname uyarınca ölen 6 kişiyi de Özel Yabancı Terörist listesinden çıkardı: Bunlar, Abu al-Vardah, Mohad Mualim, Farah Muhamed Şirdon, Musa Abu Davud, Aliashab Kebekov ve İbrahim el-Rubayş." ifadeleri kullanıldı.

KAHANE CHAİ RADİKAL BİR YAHUDİ ÖRGÜT OLARAK TANINIYOR

Bask Anavatanı ve Özgürlüğü örgütünün İspanya'nın Bask bölgesinde faaliyet gösterdiği bilinirken, Aum Şinrikyo Japon milliyetçisi, Kahane Chai ise radikal bir Yahudi örgüt olarak tanınıyor. Kudüs Bölgesi Mücahidin Şura Konseyi Gazze'de, Cama'a al-Islamiyye ise Mısır'da faaliyet gösteriyor.

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Kaynak: AA

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