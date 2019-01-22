Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa Sorumlusu Mitchell'dan İstifa Kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa Sorumlusu Mitchell'dan İstifa Kararı

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, görevinden istifa edeceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa Sorumlusu Mitchell'dan İstifa Kararı, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Ailevi sebeplerden dolayı istifa kararı aldığını belirten Mitchell, karara ilişkin ABD medyasına konuştu. Mitchell, kararının ABD Başkanı Donald Trump veya yönetimine karşı bir protesto olmadığını vurgulayarak "Yapmak için geldiğim her şeyi gerçekleştirdiğime inanıyorum. Artık çocuklarımın benim vaktime halktan daha fazla ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Bakan Pompeo'dan Mitchell'e veda

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mitchell'in istifa kararına ilişkin Twitter'dan yazılı bir açıklama yaptı. Pompeo, açıklamasında, "Wess, Bakan Yardımcısı olarak mükemmel bir iş çıkardı. Bu yönetimde Avrupa masamızı yönlendiren Wess'in danışmanlığına ve bilgeliğine değer verdim. Kendisine ve aynı zamanda kararlı bir devlet memuru olan eşi Elizabeth'e iki küçük çocuğuyla birlikte mutluluklar diliyorum." dedi.

Ekim 2017'de Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak göreve başlayan Mitchell, Trump'ın 2016 başkanlık kampanyası sırasında kişisel ilişki kurduğu iddia edilen Rusya'nın yanı sıra Avrupa Birliği, NATO ve Türkiye ile olan ilişkiler gibi hassas konularda en yetkili isimdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:02 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa, Avrupa Birliği, Güncel
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