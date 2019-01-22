Son Dakika Haberleri: ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa sorumlusu Mitchell'den istifa kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa sorumlusu Mitchell'den istifa kararı

57 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mitchell, görevinden istifa edeceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa sorumlusu Mitchell'den istifa kararı, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mitchell, görevinden istifa edeceğini duyurdu. Mitchell, Avrupa Birliği, NATO ve Türkiye ile olan ilişkiler gibi hassas konularda en yetkili isimdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:20 

Avrupa, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Ekonomi
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