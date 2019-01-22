ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa sorumlusu Mitchell'den istifa kararı
57 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mitchell, görevinden istifa edeceğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa
ve Avrasya
İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mitchell, görevinden istifa edeceğini duyurdu. Mitchell, Avrupa Birliği
, NATO ve Türkiye
ile olan ilişkiler gibi hassas konularda en yetkili isimdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:20
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