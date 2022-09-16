ABD, tahıl anlaşmasının küresel gıda fiyatlarını düşürdüğünü açıkladı - Son Dakika
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ABD, tahıl anlaşmasının küresel gıda fiyatlarını düşürdüğünü açıkladı

16.09.2022 00:08
ABD, tahıl anlaşmasının küresel gıda fiyatlarını düşürdüğünü açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin aracılığıyla Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından güvenli tahıl ihracatının yapılmasına izin veren anlaşmanın küresel gıda fiyatlarını düşürdüğünü ve küresel pazarlara 2,7 milyon metrik tondan fazla tahılın taşınmasını...

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin aracılığıyla Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından güvenli tahıl ihracatının yapılmasına izin veren anlaşmanın küresel gıda fiyatlarını düşürdüğünü ve küresel pazarlara 2,7 milyon metrik tondan fazla tahılın taşınmasını sağladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının, dünya çapında milyonlarca insanı gıda güvensizliğinin artması riskiyle karşı karşıya bıraktığı belirtildi.

Ukrayna'nın mahsul depolama tesislerinin tahminen yüzde 15,7'sinin çatışmalar sırasında etkilendiği kaydedilen açıklamada, Rusya'nın küresel bir gıda güvenliği krizini alevlendirdiği ve buğday maliyetinde önemli artışlara katkıda bulunduğu anlatıldı.

Açıklamada, BM ve Türkiye'nin Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından güvenli tahıl ihracatına izin vermek amacıyla Rusya ve Ukrayna ile anlaşmaya aracılık ettiği anımsatılarak, "1 Ağustos'tan bu yana, anlaşma küresel gıda fiyatlarını düşürdü ve küresel pazarlara 2,7 milyon metrik tondan fazla tahıl taşıdı." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Ukrayna'daki tarımsal altyapının savaşta zarar görmeye devam etmesi halinde küresel gıda güvenliğindeki bu ilerlemenin tehlikeye gireceği uyarısında bulunuldu.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Karadeniz, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, tahıl anlaşmasının küresel gıda fiyatlarını düşürdüğünü açıkladı - Son Dakika

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