ABD Dışişleri Bakanlığı, Caesar Yasası kapsamında Beşşar Esed ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey... - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı, Caesar Yasası kapsamında Beşşar Esed ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey...
ABD Dışişleri Bakanlığı, Caesar Yasası kapsamında Beşşar Esed ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Caesar Yasası kapsamında Beşşar Esed ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 04:17 Kaynak: AA
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