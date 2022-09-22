ABD, yabancı öğrencilerin ülkelerine dönerek ülkeler arası ilişkiyi geliştirmesini hedefliyor - Son Dakika
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ABD, yabancı öğrencilerin ülkelerine dönerek ülkeler arası ilişkiyi geliştirmesini hedefliyor

22.09.2022 12:54

ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosunun Akademik Programlardan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ethan Rosenzweig, ABD'de okuyan yabancı öğrencilerin ülkelerine dönmelerini hedeflediklerini belirterek "ABD'de okuyan her öğrenci ile ilgili hedefimiz daha iyi işler, etkileşim,...

ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosunun Akademik Programlardan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ethan Rosenzweig, ABD'de okuyan yabancı öğrencilerin ülkelerine dönmelerini hedeflediklerini belirterek "ABD'de okuyan her öğrenci ile ilgili hedefimiz daha iyi işler, etkileşim, kültürü paylaşmak ve iki ülke arasındaki anlayışı artırmak için okulları bitince ülkelerine dönmeleri, deneyimlerini paylaşmalarını, ABD'deki eğitimlerini ülkelerinde artırmaları." ifadelerini kullandı.

Rosenzweig, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ziyareti kapsamında özellikle ABD'de okuduktan sonra kamu ve özel sektörde önemli pozisyonlara gelmiş Türkler ile ABD'de eğitim imkanlarını düşünen öğrencilerle bir araya geldiğini anlatan Rosenzweig, ABD'nin Türkiye'deki 5 Education USA danışmanlık merkezinde ABD'de eğitimle ilgili ücretsiz bilgiler verildiğini söyledi.

ABD için yabancı öğrencilerin öneminden söz eden Rosenzweig, "ABD'deki Türk ve diğer ülke vatandaşlarının karşılıklı anlayışını geliştirmeyi kritik derecede önemli buluyoruz. Sadece ABD'de okuyanlarla değil, dünyanın diğer yerlerinde okuyan Amerikalılar aracılığıyla karşılıklı anlayışı geliştiriyoruz." dedi.

Rosenzweig, özellikle iklim değişikliği, gıda güvenliği ve küresel sağlık konuları gibi ortak sınamalar konusunda bilgi ve fırsatların paylaşılmasının önemine değinerek, ABD'nin herkese göre her alanda eğitim imkanları sunduğunu ifade etti.

"900 binden fazla yabancı öğrenci ABD'de eğitim görüyor"

ABD'de eğitim alanların ülkelerine döndüğünde ABD ile ülkeleri arasındaki iş birliklerini ve imkanları artıracağını kaydeden Rosenzweig, "Türkiye'nin Avrupa'dan ABD'ye en çok öğrenci gönderen ülke olmasından gurur duyuyoruz. Dünyanın her yerinden 900 binin üzerinde öğrenci ABD'de eğitim görüyor ve bu sayının daha da artmasını umuyoruz. Türkiye, tüm dünyadan ABD'ye en çok öğrenci gönderen 15'inci ülke. Türkiye'nin bu sırasının da yükselmesini umuyoruz." diye konuştu.

Rosenzweig, ABD'de başarılı olan öğrencilerin ülkelerine dönmesini savunduklarını belirterek "ABD'de okuyan her öğrenci ile ilgili hedefimiz daha iyi işler, etkileşim, kültürü paylaşmak ve iki ülke arasındaki anlayışı artırmak için okulları bitince ülkelerine dönmeleri, deneyimlerini paylaşmaları ve ABD'deki eğitimlerini ülkelerinde artırmaları." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin yabancı öğrencilere sunduğu imkanların beyin göçüne etkisini de değerlendiren Rosenzweig, "Uluslararası öğrencilerin ABD'de eğitim görmelerini sağlamaktaki amacımız, eğitimlerinden sonra ülkelerine döndüklerinde ABD'de elde ettikleri deneyimleri ülkelerinde paylaşabilmeleri, ülkelerindeki sistemi geliştirmeleri ve ilişkilerimizi geliştirebilmeleri için karşılıklı anlayışı sağlamaktır." diye konuştu.

Rosenzweig, Türk vatandaşlarının yaşadığı ABD vizesi reddi ve vize randevusu alma sorunlarına ilişkin ise "Öğrenci vizelerine öncelik, öğrenci vize randevularına öncelik hükümetimiz ve büyükelçiliğimiz için önemli. (Ankara'daki) Yeni büyükelçilik binamız öğrencilerin bu mesajına öncelik verebilmemizi sağlamak için genişletilmiş kapasitesiyle kısa süre önce açıldı." açıklamasını yaptı.

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Kaynak: AA

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