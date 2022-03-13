ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil'deki başkonsolosluğuna yapılan füze saldırısını kınadı - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil'deki başkonsolosluğuna yapılan füze saldırısını kınadı

13.03.2022 05:50
ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil'deki başkonsolosluğuna yapılan füze saldırısını kınadı

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil'deki başkonsolosluğuna yapılan füze saldırısını kınadı.

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil'deki başkonsolosluğuna yapılan füze saldırısını kınadı.

ABD Dışişlerinden yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ve konsolosluğunun zarar görmediği bildirildi.

Olayın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından soruşturulduğu belirtilen açıklamada, bu "korkunç saldırı" ve şiddet olayı kınandı.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav ise yaptığı açıklamada, ABD konsolosluğuna yönelik füze saldırısının "terör saldırısı" olduğunu söylemiş, olaydan sonra kentteki güvenlik güçlerinin alarma geçtiğini ifade etmişti.

YORUMLAR
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Erbil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı, Erbil'deki başkonsolosluğuna yapılan füze saldırısını kınadı - Son Dakika


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