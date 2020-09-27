ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan'a, Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmalara derhal son... - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan'a, Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmalara derhal son...

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan'a, Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmalara derhal son verme çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan'a, Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmalara derhal son..., System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan'a, Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmalara derhal son verme çağrısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 23:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan'a, Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmalara derhal son... - Son Dakika

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