ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan'a, Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmalara derhal son... - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan'a, Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmalara derhal son...
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan'a, Dağlık Karabağ'da çıkan çatışmalara derhal son verme çağrısında bulundu.
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