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ABD Dışişleri Bakanlığı: "(İdlib'deki durum) Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl...
26 dakika önce
ABD Dışişleri Bakanlığı: "(İdlib'deki durum) Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:46 Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanlığı: "( İdlib'deki durum) Türkiye'yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz."
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