ABD Dışişleri Bakanlığı: İdlib için varılan ateşkes anlaşması umut verici - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı: İdlib için varılan ateşkes anlaşması umut verici - Son Dakika Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı: İdlib için varılan ateşkes anlaşması umut verici

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib ateşkes anlaşmasının bölgedeki insani krizin hafifletmesi ve tehlikeli durumun bertaraf edilmesi konusunda umut verici olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı: İdlib için varılan ateşkes anlaşması umut verici, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib ateşkes anlaşmasının bölgedeki insani krizin hafifletmesi ve tehlikeli durumun bertaraf edilmesi konusunda umut verici olduğunu açıkladı.


ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib konusunda yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:29 
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