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ABD Dışişleri Bakanlığı: İdlib için varılan ateşkes anlaşması umut verici
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib ateşkes anlaşmasının bölgedeki insani krizin hafifletmesi ve tehlikeli durumun bertaraf edilmesi konusunda umut verici olduğunu açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib ateşkes anlaşmasının bölgedeki insani krizin hafifletmesi ve tehlikeli durumun bertaraf edilmesi konusunda umut verici olduğunu açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib konusunda yapılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:29
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