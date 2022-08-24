ABD, İran'ın nükleer anlaşma konusundaki görüşlerine yanıt verdi - Son Dakika
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ABD, İran'ın nükleer anlaşma konusundaki görüşlerine yanıt verdi

24.08.2022 21:27
ABD, İran'ın nükleer anlaşma konusundaki görüşlerine yanıt verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin taslak metne yönelik İran'ın görüşlerine karşılık verdiklerini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin taslak metne yönelik İran'ın görüşlerine karşılık verdiklerini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliğinin (AB) taslak metnine ilişkin İran'ın görüşlerini AB aracılığıyla almıştık. Bu konudaki incelemelerimiz bugün bitti ve AB'ye yanıt gönderdik." dedi.

Price, ABD'nin yanıtının içeriği konusunda ise herhangi bir detay paylaşmadı.

İran ile nükleer anlaşma ve müzakere süreci

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı. Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.

Anlaşmanın yeniden uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşü için Nisan 2021'den beri Avrupa Birliğinin (AB) koordinatörlüğünde Viyana'da yapılan müzakereler 8 Ağustos'ta sona ererken müzakerelerin koordinatörlüğünü üstlenen AB'nin sunduğu taslak anlaşma metni sonrasında taraflar nihai anlaşmaya varma konusunda önceki aylara nazaran çok daha olumlu işaretler vermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı, AB tarafından sunulan ve nükleer müzakerelerde nihai yol haritası olarak kabul edilen anlaşma taslağına ilişkin görüşlerini 15 Ağustos'ta AB'ye iletmiş ve taslak metne verdikleri yanıta karşılık ABD'nin cevabını beklediklerini açıklamıştı.

İran'ın yanıtını "makul" olarak niteleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, bugün konuyla ilgili açıklamasında, ABD'den olumlu yanıt gelmesi halinde bu hafta sonu İran ile nükleer anlaşmaya varılabileceğini söylemişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, İran'ın nükleer anlaşma konusundaki görüşlerine yanıt verdi - Son Dakika

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