ABD Dışişleri Bakanlığı: Kaşıkçı'nın mirasını saygıyla anıyoruz - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün 3. yılında onun olağanüstü yaşamını ve mirasını saygıyla andıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin her yerde insan hakları ilkelerinin yanında olduğu belirtilerek, "Onun anısına, ifade özgürlüğünü ve her yerde gazetecilerin, aktivistlerin ve muhaliflerin korunmasını savunmayı taahhüt ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Kaşıkçı cinayeti benzeri suçların tekrarlanmaması için adımlar atıldığı kaydedilerek, dünyanın herhangi bir yerinde gazeteci ve muhaliflere baskı uygulayan hükümetlerin hedef alındığı, bu bağlamdaki ilgili kişilere vize kısıtlamaları getirildiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığının denizaşırı muhalifleri tehdit ettiğine inanılan 76 Suudi vatandaşına getirdiği vize kısıtlamaları da hatırlatılan açıklamada, ABD'nin insan hakları konusunu dış politikasının merkezine koyduğu ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kaşıkçı'nın olağanüstü yaşamı ve mirasının saygıyla anıldığına işaret edilerek, "İnsan haklarını savunmak kesinlikle ABD'nin ulusal çıkarlarınadır ve ulusal güvenliğimizi güçlendirir." değerlendirmesi yer aldı.

Suudi Arabistan yönetimine yönelik eleştirileriyle bilinen Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.