ABD Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 önlemlerini artırdı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 önlemlerini artırdı

22.12.2020 02:17
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 önlemlerini artırdı, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanlığı, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları dolayısıyla Bakanlıktaki tedbir seviyesini yeniden "Faz 1" olarak düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları dolayısıyla Bakanlıktaki tedbir seviyesini yeniden "Faz 1" olarak düzenledi.

Bakanlığın İdari İşlerinden Sorumlu Müsteşarı Brian Bulatao tarafından imzalanan yeni genelgede, temmuz ayında geçilen "Faz 2" tedbir seviyesinden geri adım atılarak Bakanlık personelinin uluslararası seyahatlerinin önemli ölçüde kısıtlandığı belirtildi. Genelgede, "Bugün 21 Aralık Pazartesi'den geçerli olmak üzere, resmi olarak Ulusal Başkent Bölgesinde Faz 1'e dönüyoruz. Faz 1'e dönüş kapsamında resmi seyahatleri sadece acil seyahatlerle sınırlıyor ve ziyaretçi girişlerine, toplantıların büyüklüklerine, konsolosluk operasyonlarına sınırlama getiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu süreçte evden çalışma koşullarının korunacağı aktarılan genelgede, "Verileri ve yerel sağlık koşulları devamlı şekilde değerlendirirken Ulusal Başkent Bölgesinde Faz 2'ye 18 Ocak Pazartesi günü döneceğiz." bilgisi paylaşıldı.

Faz 2'de bir iş yerinde yüzde 80 oranında personelin ofiste çalışmasına izin verilirken Faz 1 tedbir seviyesinde personelin sadece 40'ı iş yerinde bulunabiliyor.

Genelgenin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Bakanlıkta 900 kişinin katılacağı bir yılbaşı kutlaması planlamasından sonra gelmesi dikkati çekti. Pompeo, geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan biri ile görüşmüş ve bunun ortaya çıkması üzerine kendini karantinaya almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Pazartesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 önlemlerini artırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın Exxen'i fırtına gibi geliyor! İki program daha açıklandı Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen Exxen'in yeni projesi Olağan Şüpheliler'de buluşuyor Bakan Koca, güzel haberi sosyal medyadan paylaştı! 4 ilde vaka sayısında büyük düşüş 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın eşi: Rapordan sonra kocamın oğlumu öldürdüğünden şüphelendim Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor
Edirne'de son 91 yılın en kurak dönemi yaşanıyor! Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 3'e indi Edirne'de son 91 yılın en kurak dönemi yaşanıyor! Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 3'e indi         
00:54
Anne-kızın aşık olduğu sözde hocayla ilgili yeni rezalet! Başka mağdurları da varmış Anne-kızın aşık olduğu sözde hocayla ilgili yeni rezalet! Başka mağdurları da varmış         
23:29
PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım: Ve yine biz bize kalmıştık PFDK'ya sevk edilen Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım: Ve yine biz bize kalmıştık         
23:19
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler         
22:39
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyundurup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyundurup sokakta gezdirdi         
22:06
Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı         
21:26
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor         
15:52
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek         
10:34
Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu         
09:56
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 02:21:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 önlemlerini artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei