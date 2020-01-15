ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın başkenti Kahire'de gözaltına alınan Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak yanıt veren ve adının açıklanmasını istemeyen bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Mısır polisi tarafından Anadolu Ajansı ofisine yapılan baskına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"EĞER DOĞRUYSA, SERBEST BIRAKMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Sözcü, açıklamasında, "Söz konusu haberlerin farkındayız. Eğer doğruysa, Mısır yönetimine, gözaltındaki (AA çalışanı) gazetecileri serbest bırakma ve Mısır'da özgür ve açık medyaya izin verme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: ENDİŞE DUYUYORUZ, SORUŞTURACAĞIZ



Mısır'ın başkenti Kahire'de gözaltına alınan AA muhabirleriyle ilgili bir açıklama da Birleşmiş Millletler'den geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasına ilişkin, "Gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız." dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin Mısır'daki Anadolu Ajansı çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi, "Gözaltı haberlerini henüz görmedim ama tabii gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız."

NE OLMUŞTU?

AA Kahire ofisine dün gece baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı olmak üzere, 4 çalışanı gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmüştü. TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti. Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Son dakika: Mısır polisi Anadolu Ajansı'nın ofisini bastı: 1 'i Türk 4 çalışan gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü