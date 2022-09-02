ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Leaf, Ramallah'ta Filistinli yetkiliyle görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh'le görüştü.

Hüseyin eş-Şeyh yaptığı yazılı açıklamada, ABD'li yetkiliyle, Ramallah'taki ofisinde bir araya geldiğini bildirdi.

Leaf ile son gelişmeleri görüştüklerini aktaran Şeyh, Yahudi yerleşim birimi inşaatı, ihlaller, Filistinlilerin öldürülmesi gibi İsrail'in tek taraflı uygulamalarını durdurma konusunda ABD'nin rolünün önemine vurgu yaptığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de İsrail ile işgal altındaki Batı Şeria ziyaretlerine dün başlayan Leaf'in temaslarının yarına kadar sürmesi bekleniyor.

Açıklamada Leaf'in "ABD'nin İsrail ve Filistin Yönetimi ile iş birliğini güçlendirme" konusunu görüşeceği aktarılmıştı.