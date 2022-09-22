Ethan Rosenzweıg: Avrupa'dan ABD'ye En Çok Öğrenci Gönderen Ülke Türkiye

MELİS YILDIRIM

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ethan Rosenzweig, "Avrupa genelinde ABD'ye en çok öğrenci gönderen ülkenin Türkiye olmasından gurur duyuyoruz. Avrupa'daki tüm ülkeler içinde ABD'ye en çok öğrenci gönderen ülke Türkiye'dir" dedi. Rosenzweig, Türk öğrenciler için yeni binasına taşınan Büyükelçilik içindeki vize kapasitesinin de artırıldığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu'nun Akademik Programlardan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Rosenzweig, Türkiye'yi ziyaret etti. Türkiye'de ve ABD'de eğitim almış ve almak isteyen öğrencilerle bir araya gelen ve iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini arttırmak için temaslarda bulunan Rosenzweig, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Müsteşar yardımcısı Rosenzweig, iki ülke arasında öğrenci değişimini artırmayı hedeflediklerini anlattı.

"HEDEF ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ"

Türkiye'ye ikinci ziyareti olduğunu belirten Rosenzweig şunları söyledi:

"Tüm Türk halkının ev sahipliğini ve bizi samimiyetle karşılamasını seviyoruz. Ziyaretimin amacı iki kültür arasında karşılıklı anlayışın oluşması için, öğrenci değişimini yani, Türk öğrencilerin ABD'de, Amerikalı öğrencilerin de Türkiye'de öğrenim görmesi için tüm imkanları teşvik etmek. Hem burada hem de ABD'de eğitim almak için devlet tarafından finanse edilen prestijli Fulbright bursiyeri öğrencilerimizle, hem ABD'li hem de Türk öğrencilerle bir araya geldik. Birlikte toplumu nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi ele almak üzere burada bulunan, Türkiye genelinde seçkin liderler olan Humphrey bursiyerlerimiz ile görüştük. Bir de akademik programlar vasıtasıyla karşılıklı değişimin gücüne inanan akademisyen arkadaşlarımızla istişare ediyoruz."

"KARŞILIKLI EĞİTİM İLE KARŞILIKLI ANLAYIŞ GÜÇLENİR"

Fulbright Eğitim Programı'nın iki ülke arasında 70 yıldır yürürlükte olduğunu anımsatan Rosenzweig şöyle konuştu:

"Türkiye ile ABD arasında sürdürülen Fulbright Programı'mızın 70 yıldır sürmesinden gurur duyuyoruz. Şimdi, bunun yıldönümünü kutluyoruz ve bu yıl da ve muhtemelen gelecek yıl da kutlayacağız. Amerikalılar ve Türkler, karşılıklı değişim ve karşılıklı anlayışın, eğitim yoluyla birbirlerinin ülkesinde yaşayarak, her iki ülkede dillerini, kültürlerini ve misafirperverliklerini öğrenerek güçleneceğine inanırlar."

"ABD'YE AVRUPA'DAN EN ÇOK ÖĞRENCİ TÜRKİYE'DEN"

Avrupa genelinde ABD'ye en fazla öğrencinin Türkiye'den geldiğini belirten Rosenzweig, "ABD'de eğitim görmek isteyen Türk öğrencilere vize verilebilmesi için bu ay açılan yeni Büyükelçilik binamızda kapasite güçlendirildi" dedi.

Rosenzweig konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa genelinde ABD'ye en çok öğrenci gönderen ülkenin Türkiye olmasından gurur duyuyoruz. Avrupa'daki tüm ülkeler içinde Türkiye, ABD'ye en çok öğrenci gönderen bir numaralı ülkedir. İki ülke arasında uzun süredir devam eden akademik değişimden gurur duyuyoruz. Öğrencilerin ABD'de okumaya yönelik büyük arzusunu ve heyecanını biliyoruz. Üniversiteler, kolejler ve öğrenciler arasında daha fazla işbirliğini kültürlerimiz arasında karşılıklı anlayışı geliştirmek için teşvik ediyoruz."

"TÜRK VE AMERİKALI ÖĞRENCİ BİR SINIFI PAYLAŞIR"

Rosenzweig, iki kültürün birbirini tanımasında öğrencilerin ortak bir sınıfı paylaşmasının da önemine değinirken, Amerikalı öğrencilerin de Türkiye'deki tüm fırsatları bilmesini sağlamak için çabaladıklarını söyledi. Rosenzweig, "Bizim için Amerikalı öğrencilerin Türk öğrencilerle sınıflarını paylaşmasını sağlamak birinci öncelik çünkü bu bizim kültürler aracılığıyla karşılıklı anlayış ve değişimi gerçekleştirmemizin en iyi yolu. ve bizim için Amerikalı öğrencilerin de Türkiye'deki tüm fırsatları bilmesini sağlamak aynı şekilde önemli" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ FIRSATLARI ÖĞRENMELİLER"

Amerikan öğrencilerinin eğitim konusundaki tüm fırsatlara sahip olduklarından emin olmak istediğini belirten Rosenzweig son olarak şunları kaydetti:

"Türk üniversitelerinin dünyanın dört bir yanından öğrencileri ağırlamaya çok istekli olduğunu biliyoruz. ABD Eğitim Ağımız (Education USA Network) ve ABD'deki yurtdışı eğitim programları aracılığıyla, Amerikalı öğrencilerin, benim de bizzat deneyimlediğim gibi Türkiye'dekiler de dahil tüm fırsatları öğrenmelerini sağlamak istiyoruz."