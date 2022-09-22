ABD, Arakanlı mülteciler için 170 milyon dolarlık insani yardım yapacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Myanmar içinde ve dışındaki Arakanlı Müslüman mültecilere 170 milyon dolarlık insani yardım yapacağını duyurdu.

Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD, bugün Myanmar içindeki ve dışındaki Arakanlı Müslümanların yanı sıra Bangladeş'te mültecilere ev sahipliği yapan topluluklar için 170 milyon dolardan fazla insani yardım yapacağını duyurdu. Bu yeni finansmanla, Arakanlı Müslüman mülteci krizine yanıt olarak toplam yardımımız, 2017 Ağustos'tan bu yana Bangladeş'in Cox Bazar bölgesine kaçan 740 bin Arakanlı Müslüman mültecilere yaptığımız toplam yardım yaklaşık 1,9 milyar dolara ulaşıyor." bilgisi verildi.

Açıklamada bu yardımın 93 milyon dolardan fazlasının Dışişleri Bakanlığı ve 77 milyon dolarının ise ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla yapılacağı kaydedildi.

Bu 170 milyon doların 138 milyonunun Bangladeş'te bulunan 940 bin mülteci ile onlara yardım eden 540 bin Bangladeşliye hizmet sağlayacağı belirtilen açıklamada, uluslararası topluma da Arakanlı Müslüman mültecilerine destek sağlamaları çağrısında bulunuldu.