ABD'nin Gülşen çağrısına AK Parti'den çok sert tepki: Hadsizlik

Şarkıcı Gülşen, Nisan ayında bir konserinde bir arkadaşına "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" sözleri sonrası başlatılan soruşturma neticesinde tutuklanarak cezaevine götürülmüştü.

ABD'DEN GÜLŞEN AÇIKLAMASI

Türkiye'de infial yaratan ve dünya basınının da takip ettiği olayla alakalı olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

AK PARTİ'DEN JET YANIT

Bu sözlere AK Parti'den ilk tepki TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç'tan geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Tunç şunları söyledi:

"ABD Dışişleri Bakanlığı' nın İmam - Hatiplerimize yönelik sarfettigi hakaret ve aşağılayıcı ifadelerinden dolayı yargılanan "Sanatçı" ile ilgili endişeliyiz açıklamasında bulunmasını kınıyor ve reddediyorum. İfade özgürlüğü, milletimizin değerlerini aşağılamak, eğitim yuvalarımıza ve orada eğitim görenlere hakaret etmek değildir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Türkiye'de Yargı bağımsızdır. ABD'nin ülkemizde devam eden bir dava ile ilgili açıklama yapması hadsizliktir. Türkiye Cumhuriyeti, Dünya'nın neresinde olursa olsun, her bir vatandaşının hakkını ve özgürlüğünü korumaya muktedir güçlü bir ülkedir."