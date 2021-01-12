Trump ve Pence'in görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış - Son Dakika

Trump ve Pence'in görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış

12.01.2021 00:01

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde, Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in görev süresinin yerel saatle akşam dolacağına dair paylaşımı Bakanlık çalışanının yaptığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde Donald Trump'a ait kısımda "Donald Trump'ın görev süresi 11 Ocak 2021 19.44'te dolacaktır", Pence'in biyografi kısmında ise "Pence'in görev süresi 11 Ocak 2021 19.49'da dolacaktır." ifadelerinin olması ülke gündemine oturdu.

BAKANLIK ÇALIŞANININ YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ancak Buzzfeed'e konuşan bazı yetkililer, söz konusu paylaşımı "kızgın bir Bakanlık çalışanının" yaptığını açıkladı. Söz konusu sayfaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından sayfaya erişilemediği görüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde dikkat çeken ifade: Trump ve Pence'in görev süresi doldu
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde dikkat çeken ifade: Trump ve Pence'in görev süresi doldu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Buzzfeed'in haberine göre; Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sitedeki Trump ve Pence biyografilerinin değiştirilmesine ilişkin soruşturma başlatılması talimatı verdi. Buzzfeed, olaya ilişkin bilgi sahibi diplomatlara dayandırdığı haberinde, kapalı sistemin 'hack'lenmesinin imkansıza yakın olduğunu ifade edildi.

TRUMP YANLILARI KONGREYİ BASMIŞTI

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Trump ve Pence'in görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış

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Son Dakika Dünya Trump ve Pence'in görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış - Son Dakika Dünya


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