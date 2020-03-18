Son Dakika › Dünya › ABD Dışişleri Bakanlığı: 'Rusya'nın Suriye'de onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz' - Son Dakika Dünya
ABD Dışişleri Bakanlığı: 'Rusya'nın Suriye'de onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz'
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inandığını açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inandığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo salı günü yaptığı açıklamada, Suriye'de onlarca Türk askerinin Rusya'nın askeri operasyonları sırasında hayatını kaybettiğine inandıklarını ve Washington'un NATO müttefiki Türkiye'ye destek sunmaya devam ettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:34
Son Dakika İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu: Size bir mesajımız var Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı