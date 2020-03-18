ABD Dışişleri Bakanlığı: 'Rusya'nın Suriye'de onlarca Türk askerini öldürdüğüne inanıyoruz'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Rusya'nın Suriye'deki askeri operasyonlarında onlarca Türk askerini öldürdüğüne inandığını açıkladı.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo salı günü yaptığı açıklamada, Suriye'de onlarca Türk askerinin Rusya'nın askeri operasyonları sırasında hayatını kaybettiğine inandıklarını ve Washington'un NATO müttefiki Türkiye'ye destek sunmaya devam ettiğini söyledi.