Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: ABD'den Irak'ın 'asker çekme' talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Irak Başbakanlığı'nın Beyaz Saray'dan istediği "asker çekme" talebiyle ilgili son dakika açıklaması yaptı. Ortagus, gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun olmadığını açıkladı.

General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından zirveye çıkan ABD- İran geriliminde Irak yeni bir adım atmıştı. İki ülke arasındaki gerilime yakından şahitlik eden Irak, ABD yönetiminden topraklarındaki askerlerin çekilmesi için bir mekanizma oluşturulmasını talep etti. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan askerlerinin Irak'taki üslerden nasıl çekileceğini belirlemesi için bir delegasyon göndermesini talep etti.

ABD ASKER ÇEKMENİN GÜNDEMLERİNDE OLMADIĞINI AÇIKLADI

Irak'ın bu talebine yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun olmadığını açıkladı.

Ortagus, açıklamasında ABD'nin Orta Doğu'da "iyi bir misyonla" ve Irak'ta DEAŞ'la mücadele kapsamında bulunduğuna vurgu yaptı. "Irak'taki askeri varlığımız DEAŞ'la mücadeleyi sürdürmek ve ABD'li, Iraklı ve koalisyon ortaklarımızı korumak amacına matuftur." ifadesini kullanan Ortagus, Irak'taki DEAŞ'la mücadele misyonunun halen önemli olduğunu belirtti.

"IRAK'IN ARKADAŞI VE ORTAĞI OLMAK İSTİYORUZ"

Ortagus, Amerikan askerlerinin Irak'ta kalıp kalmayacağı ile ilgili sürece ilişkin "Şu anda Irak'a giden heyetin amacı, Irak'la stratejik ortaklığımızı nasıl daha da geliştirebileceğimizi ve Orta Doğu'daki haklı ve uygun askeri varlığımızı konuşmaktır, yoksa askerlerin geri çekilmesini görüşmek değil." değerlendirmesini yaptı.

Ortagus ayrıca, NATO'nun Irak'ta bundan sonra daha fazla nasıl rol üstlenebileceği konusunu da görüştüklerini vurguladı.

Açıklamasında Irak'la iş birliğine birkaç kez vurgu yapan Sözcü, "Egemen, müreffeh ve istikrarlı bir Irak'ın arkadaşı ve ortağı olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesinde, ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması için bir mekanizma oluşturma amacıyla ABD'den bir heyetin Bağdat'a gönderilmesini istemişti.

Son dakika: ABD'den Irak'ın asker çekme talebine yanıt geldi
Son dakika: Irak Başbakanlığı, Beyaz Saray'dan ABD askerlerinin çekilmesini istedi

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:08 Kaynak: AA
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