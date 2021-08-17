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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Taliban'ın eylemlerine göre tutumumuzu belirleyeceğiz" - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Taliban'ın eylemlerine göre tutumumuzu belirleyeceğiz"

17.08.2021 01:29
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü:

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Afganistan'da gelecekteki hükümetlere karşı tutumumuz, o hükümetin eylemlerine, Taliban'ın eylemlerine bağlı olacak.

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, " Afganistan'da gelecekteki hükümetlere karşı tutumumuz, o hükümetin eylemlerine, Taliban'ın eylemlerine bağlı olacak." dedi.

Price, basın brifinginde, ABD'nin Kabil Büyükelçisi dahil tüm personelin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına getirildiğini, güvende olduklarını ve ABD Savunma Bakanlığı'nın ise askeri ve ticari uçuşların devam edebilmesi için güvenli ve emniyetli bir ortamı tesis etmeye çalıştığını söyledi.

ABD'nin uluslararası ortakları ile koordinasyon içinde olduğunu belirten Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu dahil çok sayıda dışişleri bakanı ile telefonda görüştüğünü ifade etti.

Price, ABD'nin ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'yi tanımaya devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine, ülke yönetiminde normal bir devir teslim olmadığını ve ABD'nin Afganistan'da kimi lider olarak tanıma konusunda uluslararası toplum ile birlikte çalıştığını söyledi.

"Doha'daki Taliban temsilcileriyle görüşmeye devam ediyoruz. ABD ordusu da Kabil'de sahada Taliban ile iletişim kurdu." diyen Price, "Afganistan'da gelecekteki hükümetlere karşı tutumumuz, o hükümetin eylemlerine, Taliban'ın eylemlerine bağlı olacak."değerlendirmesinde bulundu.

Price, Afganistan'da temel insan haklarına saygı duymayan ve teröristleri barındıran bir hükümetle ise çalışmayacaklarını söyledi.

ABD'nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanında güvenli olduğu sürece diplomatik varlığını sürdüreceğini belirten Price, bu şekilde ABD'ye yardım eden çok sayıda Afgan vatandaşının ülkeden çıkarılabileceğini ifade etti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Taliban, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: 'Taliban'ın eylemlerine göre tutumumuzu belirleyeceğiz' - Son Dakika


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